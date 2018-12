Balık Avı Tutkunları Mavi Bayraklı Ağapark'ta Yarıştı

Aliağa'nın mavi bayraklı plajı Ağapark'ta düzenlenen "3. Aliağa At Çek Balık Avı Festivali"nde heyecan sona erdi.

Aliağa'nın mavi bayraklı plajı Ağapark'ta düzenlenen "3. Aliağa At Çek Balık Avı Festivali"nde heyecan sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen balık avı tutkunları birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdi. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada Aliağalı Ömer Aşçı birinci oldu.



Aliağa Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya bin 500 kişinin müracaat etti, festivalde kurallar gereği 200 kişi yarıştı. Çanakkale, Antalya, Manisa, Trabzon, Muğla, İstanbul, Denizli gibi Türkiye'nin birçok şehrinden gelen yarışmacılar oltalarını denize atarak hem keyifli bir hafta sonu geçirdi hem de tatlı bir rekabet yaşadı. Amatör olta balıkçılığının tanıtılması ve amatörlük ruhunun geliştirilmesi amacı ile düzenlenen organizasyonda katılımcılar kıyasıya yarıştı. Akşam saat 16.00'da başlayan ve sabah 09.00'a kadar devam eden yarışmada katılımcılar birinci olabilmek için mücadele verdi. Tutulan balıkların gramajı üzerinden yapılan puanlama ile sıralamanın belirlendiği yarışmada yakaladığı balığı tekrar denizle buluşturana ekstra puan verildi. Bu sayede amatör balıkçılığın gelecek nesillere de ulaştırılması hedeflendi. Yarışma öncesinde katılımcılara, Ertuğrul İçingir "At-Çek ile Orkinos Yakalanır Mı?", Daiwa Türkiye Temsilcisi Mikail Kınalı ise "Amatör Balıkçılıkta Daiwa Teknolojileri" konulu seminer verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelerek birbirlerini tanıma fırsatı bulan amatör balıkçılara akşam yemeği olarak kuru fasulye, pilav ve turşu ikramı yapıldı. Yarışmacılara gece yarısı çorbası ve sabah kahvaltısı da ikram edilirken, katılımcıların etkinlik boyunca çay ve su ihtiyaçları da karşılandı.



"Amacımız deniz ve doğa sevgisinin farkındalığını ortaya koymak"



Etkinliğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Festivalimizin amacı sadece yarışmak değil. Asıl amacımız deniz ve doğa sevgisinin farkındalığını ortaya koymaktır. Festivalimize katılarak denize ve doğaya sevgisini gösteren tüm yarışmacılarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Festivalimiz hayırlı olsun. Rastgele."



Aliağalı Ömer Aşçı birinci oldu



Başkan Serkan Acar'ın açılış konuşmasının ardından oltalar denizle buluştu. Sabah 09.00'a kadar süren heyecan sonunda kazanan yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Yarışmaya Aliağa'dan katılan Ömer Aşçı birinci, Karşıyaka'dan katılan Onur Genç ikinci olurken Aliağalı Hüseyin Kuran ve Menderes'ten katılan Nazif Kasap üçüncülüğü paylaştı. Dereceye giren yarışmacılar ödüllerini Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı.



"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"



Aliağa At Çek Balık Avı Festivali'ne ikinci kez katıldığını belirten yarışma birincisi Ömer Aşçı, "Geçen yıl katıldığım yarışmada üçüncülük elde ettim. Bu yıl birinci oldum. Çok başarılı bir organizasyon oldu. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" dedi.



"Amacımız amatör balıkçılığı geliştirmek için adımlar atmak"



Her zaman olduğu gibi Aliağa'da çok güzel bir organizasyona imza atıldığını ifade eden Çağlarav yetkilisi Ali Ercan, "Aliağa Belediyesinin sunduğu imkanlarla amatör balıkçılarımıza harika bir zaman geçirtme fırsatı yakaladık. Hava çok güzeldi fakat deniz fazla balık çıkmasına müsaade etmedi. Ancak izim önceliğimiz hiçbir zaman balık olmadı. Amacımız birlikte olmak ve amatör balıkçılığı geliştirmek için adımlar atmak. Bu anlamda Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar başta olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.



Renkli görüntülere sahne olan "3. Aliağa At Çek Balık Avı Festivali" çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu. - İZMİR

