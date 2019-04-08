Balık Avına Giden Ömer'den Haber Alınamıyor
1 saat önce
VAN'ın Çaldıran ilçesinde dün balık tutmak için evden ayrılan Ömer Topgaç'tan (21), evine dönmedi.
VAN'ın Çaldıran
ilçesinde dün balık tutmak için evden ayrılan Ömer Topgaç'tan (21), evine dönmedi. Topgaç'ın balık avına gittiği Kaz Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.
Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç, dün sabah saatlerinde Kaz Gölü'nde balık avlamak için evden çıktı. Topgaç'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma
ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ekipleri, Ömer Topgaç'ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD ekibi ve Van
İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi'nin de gönderildiği, Topgaç'ı bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
- Van
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:23 Kaynak: DHA
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