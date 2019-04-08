Balık Avına Giden Ömer'den Haber Alınamıyor (2)

VAN'ın Çaldıran ilçesinde dün balık tutmak için evden ayrılan Ömer Topgaç'tan (21), evine dönmedi.

VAN'ın Çaldıran ilçesinde dün balık tutmak için evden ayrılan Ömer Topgaç'tan (21), evine dönmedi. Topgaç'ın balık avına gittiği Kaz Gölü ve çevresinde arama çalışması başlatıldı.



Çaldıran'a bağlı Kalkandelen Mahallesi'nde yaşayan Ömer Topgaç, dün sabah saatlerinde Kaz Gölü'nde balık avlamak için evden çıktı. Topgaç'ın akşam eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Ömer Topgaç'ın balık avlamak için gittiği göl ve çevresinde arama çalışması başlattı. Bölgeye uzman 5 kişilik AFAD ekibi ve Van İl Jandarma Arama Kurtarma ve Su Altı Timi'nin de gönderildiği, Topgaç'ı bulmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - Van

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yıldız Tilbe, Muhabirin Sorusuna Ceketinin Önünü Açarak Cevap Verdi

Av Yasağı Öncesi Balık Tezgahları Doldu Taştı

Son Dakika! AK Parti'den Geçersiz Oyların Sayımına İlişkin Yeni Açıklama: Lehimize 5 Bin 69 Oy Eklendi

Son Dakika! ABD, İran Devrim Muhafızları'nı Terör Örgütü İlan Etti