Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor
15 dakika önce
Hatay'ın Antakya ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
Hatay'ın Antakya ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki derede kayıkla balık avına çıkan Riyad Gümüş'ten (60) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı dalış ekibi de arama çalışmalarına katılıyor. - HATAY
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