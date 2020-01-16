Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor

15 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.

Balık avında kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Hatay'ın Antakya ilçesinde dün kayıkla balık avına çıkan ve kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor.


Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi'ndeki derede kayıkla balık avına çıkan Riyad Gümüş'ten (60) haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede arama kurtarma çalışması başlatan Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı DEGAK-10 Özel Tim Komutanlığı dalış ekibi de arama çalışmalarına katılıyor. - HATAY

Antakya, Gümüş, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:33 Kaynak: İHA
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