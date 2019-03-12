Son Dakika Haberleri: Balık Avında, Mangal Kömüründen Zehirlenen 5 Kişinin Otopsileri Sürüyor (2)

Balık Avında, Mangal Kömüründen Zehirlenen 5 Kişinin Otopsileri Sürüyor (2)

23 dakika önce

ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜLAdana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan...

Balık Avında, Mangal Kömüründen Zehirlenen 5 Kişinin Otopsileri Sürüyor (2), System.String[]
ZEKİ'NİN OTURDUĞU KALDIRIMA KIRMIZI GÜL

Adana'da balık avı için kurdukları çadırda karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, evlerinin bulunduğu Seyhan ilçesindeki Dağlıoğlu Mahallesi'ne cenaze aracıyla getirilerek mahalle halkından helallik alındı. Zihinsel engelli olduğu bildirilen Zeki Kılınççı'nın sürekli oturduğu kaldırıma mahalle halkı tarafından 2 tane kırmızı gül ve "Zeki ile arkadaşları, ruhunuz şad olsun" diye yazı bırakıldı.

SON YOLCULUKLARINA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

Habib, Murat, Yusuf Topaluğurlu ile Ali Turan'ın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na, Zeki Kılınççı'nın cenazesi ise Akkapı Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıklarda düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı. Küçükoba Mezarlığı'na defnedilecek 4 tabut yan yana konuldu. Cenaze namazı öncesinde acılı ailenin fertleri uzun süre göz yaşı döktü. Murat'ın eşi Buse Topaluğurlu, "Beş gün oldu görmüyorum. Ben onu nasıl toprağa vereceğim?" diye ağladı. Zaman zaman fenalaşan Buse Topaluğurlu, yakınları sayesinde güçlükle ayakta kalabildi. Deniz Topaluğurlu ise eşi Yusuf'un tabutuna sarılarak "Yusuf'um kalbim, duy beni. Kalk ben geldim. Nereye götürüyorlar seni Yusuf'um?" diye ağıt yaktı. Habib'in kızı Zeynel Topaluğurlu da "Ben sana baba demeye doyamadım" dedi. Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu ile komşuları Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Zeki Kılınçcı'nın ise Akkapı Mezarlığı'nda oüzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Görüntü Dökümü

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Murat'ın eşinin görüntüsü

Cenaze konvoyunun mahalleye gelmesi 

Cenazelerin mezarlığa gelmesi 

Ölenlerin yakınlarının feryadı

Murat'ın eşinin bayılması

Yakınlarının sinir krizi geçirmesi 

Tabuta sarılmaları

Cenaze namazı

Cenazelerin define götürülmesi

SÜRE: 03'18"

Haber: Nuri PİR-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

Adana, Seyhan, Güncel
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