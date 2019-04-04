Balık Avında Son 10 Gün

Ordulu balıkçılar, 15 Nisan'da kapanacak olan balık av sezonuna uyulduğu takdirde, önümüzdeki sezonun da bereketli geçebileceğini belirtti.

Ordulu balıkçılar, 15 Nisan'da kapanacak olan balık av sezonuna uyulduğu takdirde, önümüzdeki sezonun da bereketli geçebileceğini belirtti.



1 Eylül tarihinde başlayan ve 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonu, bu yıl balıkçıların yüzünü güldürdü. Ordulu balıkçılar, palamuttan umduklarını bu sezondan alırken, hamsinin az çıkması ve Gürcistan taraflarına kaçması, hem fiyatın yükselmesine hem de az avının az olmasına neden oldu. Bu yıl bol miktarda çıkan mezgit balığı da hem balıkçıların, hem de vatandaşların taleplerini karşıladı.



Ordulu balıkçılardan Aydın Ceylan, şu anda tezgahlarda deniz balığı ile birlikte havuz balıklarının da yerini aldığını söyledi. Bazı balıkçı teknelerinin erken paydos ettiğini ancak sezon kapandıktan sonra da tezgahlarda barbun, mezgit ve istavrit balıklarının bulunacağını ifade eden Ceylan, "Hamsi zaten bitti, şu anda barbun, mezgit, istavrit, kefal ve havuz balıkları olarak da levrek, çupra, somon, alabalık türleri var. Şu anda tezgahlarda havuz balıklarının yanı sıra deniz balıkları da var. 10 gün sonra sezonun kapanması ile barbun, mezgit ve istavrit balıkları tezgahlarda devam eder, ufak balıkçılar devam eder" dedi.



Havuz balıklarının taban satış fiyatının 30 TL'den başladığını ifade eden Ceylan, istavritin 15, mezgitin 20, barbunun 20-30 arası, kefal balığının 15 TL civarında satıldığını söyledi. Sezonun sonlarına doğru yaklaşıldığını hatırlatan Ceylan, yasaklara uyulduğu takdirde, önümüzdeki yıl daha bereketli bir sezon geçirmeyi düşündüklerini anlattı. - ORDU

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