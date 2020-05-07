Balık avladıkları Akçay Deresi'nde kaybolan 2 kuzen aranıyor - Son Dakika

DENİZLİ'de, serpme ağ ile Akçay Deresi'nde balık avlamak isteyen Mehmet Onluk (35) ve kuzeni İbrahim Onluk (21), akıntıya kapıldı. Suda kaybolan kuzenler için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, Kale ilçesine bağlı kırsal Muslugüme Mahallesi'nde meydana geldi. Akçay Deresi'nde serpme ağ ile balık avlayan Mehmet Onluk ve amcasının oğlu İbrahim Onluk, aniden akıntıya kapıldı. Kuzenlerin suda sürüklendiğini görenler, güvenlik güçleri ile itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. Kuzenlerin balık avlamaya çalıştığı Muhsin Yazıcıoğlu Köprüsü'nün altı ve yakınlarında arama- kurtarma çalışması başlatıldı.