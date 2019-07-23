Son Dakika Haberleri: Balık avlamak için çıktığı kayadan göle düşüp öldü
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Balık avlamak için çıktığı kayadan göle düşüp öldü

1 saat önce

SİİRT'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde balık avlamak isterken üzerine çıktığı kayadan suya düşen Hüseyin Güldürü (33) yaşamını yitirdi.

Balık avlamak için çıktığı kayadan göle düşüp öldü, System.String[]
SİİRT'in Şirvan ilçesinde baraj gölünde balık avlamak isterken üzerine çıktığı kayadan suya düşen Hüseyin Güldürü (33) yaşamını yitirdi.
Şirvan'ın Pirinçli köyünden geçen Alkumru baraj gölünde ailesiyle piknik yapan evli ve 5 çocuk babası Hüseyin Güldürü, balık avlamak için üzerine çıktığı kayada dengesini kaybedip suya düştü. Güldürü, bir süre sonra akıntıya kapılıp gözden kayboldu. İhbarla bölgeye sevk edilen arama ve kurtarma ekipleri, 2 saatlik çalışmanın sonunda Güldürü'nün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Güldürü'nün cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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Şirvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:09 Kaynak: DHA
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