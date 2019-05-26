Balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu
3 saat önce
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren İrfan Kızılkaya (23), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Bismil
ilçesinde balık avlamak için Dicle
Nehri'ne giren İrfan Kızılkaya
(23), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Bismil'in Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Kızılkaya ile bir arkadaşı, balık avlamak için Sanayi Sitesi yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Kızılkaya, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kaybolunca arkadaşı güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Arkadaşının ihbarıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri önlem alırken, AFAD
ekipleri ise suda arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucu akşam saatlerinde Kızılkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan
çıkarılan Kızılkaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerine gelip sinir krizi geçiren Kızılkaya'nın annesi Sevim ile babası Hanifi Kızılkaya'yı ise yakınları sakinleştirdi.
- Bismildiyarbakır
Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Eşref Kolçak, Hayatını Kaybetti
Akıncı İHA İçin Geri Sayım Başladı!
Atatürk'ün Yapay Zeka Tarafından Renklendirilen Görüntüleri Sosyal Medyada Gündem Oldu!