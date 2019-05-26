Son Dakika Haberleri: Balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

Balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu

3 saat önce

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren İrfan Kızılkaya (23), yaşamını yitirdi.

Balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren genç boğuldu, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren İrfan Kızılkaya (23), yaşamını yitirdi.
Olay, öğleden sonra Bismil'in Bozkurt Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Kızılkaya ile bir arkadaşı, balık avlamak için Sanayi Sitesi yakınlarından geçen Dicle Nehri kıyısına geldi. Suya giren Kızılkaya, bir süre sonra akıntıya kapılıp, gözden kaybolunca arkadaşı güvenlik ve sağlık ekiplerine haber verdi. Arkadaşının ihbarıyla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri önlem alırken, AFAD ekipleri ise suda arama çalışması yaptı. Yapılan çalışma sonucu akşam saatlerinde Kızılkaya'nın cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Kızılkaya'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı. Olay yerine gelip sinir krizi geçiren Kızılkaya'nın annesi Sevim ile babası Hanifi Kızılkaya'yı ise yakınları sakinleştirdi.


- Bismildiyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 10:21 Kaynak: DHA
Bismil, Kızılkaya, Dicle, Güncel
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