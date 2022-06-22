Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti

22.06.2022 00:19

Ordu'da balık avlamak için dereye elektrik veren 25 ve 21 yaşındaki iki kuzen elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. 18 yaşındaki arkadaşları ise yaralandı.

Korgan ilçesinde kuzenler Oğuzhan Berber (25) ve Cihan Berber (21) ile arkadaşları Mehmet Güldür (18), mahalledeki dereye elektrik vererek balık avlamaya çalıştı. Bu sırada elektrik akımına kapılan 3 kişi dereye düştü.

2 KUZEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan Oğuzhan ve Cihan Berber ile Mehmet Güldür, ambulansla Korgan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kuzenler Oğuzhan ve Cihan Berber burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mehmet Güldür'ün tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı
Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı
Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düştüler: 2 ölü, 1 yaralı
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Kaynak: DHA

Oğuzhan Berber, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balık avlamak için elektrik verdikleri dereye düşen iki kuzen hayatını kaybetti - Son Dakika
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