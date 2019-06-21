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Balık avlamak için girdiği barajda öldü

23 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kardeşiyle baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybetti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kardeşiyle baraj gölünde balık tutmaya çalışan çocuk, saplandığı bataklıkta hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Uzungün köyü Halife mezrasında ikamet eden Recep (9) ve Yunus Aydar, Patnos Barajı gölü kıyısında balık tutmaya gitti.
Balık avlamak için suya giren Yunus Aydar, bataklığa saplanarak gözden kayboldu.
Recep Aydar'ın mezraya giderek bildirmesi üzerine baraj gölüne giden köy halkı, Yunus Aydar'ın boğulduğunu gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, köylülerin yardımıyla cesedi sudan çıkardı.
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, savcılık incelemesinin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.
Balık avlamak için girdiği barajda öldü
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:33 Kaynak: AA
Ağrı, Patnos, Güncel
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