Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu

25.07.2022 16:10
Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu

YALOVA'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Cahit Turhan'ın (42) cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu.

YALOVA'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan Cahit Turhan'ın (42) cesedi, 22 gün sonra 5 kilometre uzaklıktaki Tavşanlı sahili açıklarında bulundu.

Altınova ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Cahit Turhan, 3 Temmuz'da zıpkınla balık avlamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinden çıktı.  Tersanede kaynakçılık yapan Turhan'ın eve dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatan ekipler, sahil şeridindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden Turhan'ın 06.30 sıralarında Tersaneler Bölgesi Hersek İskelesi'nden denize girdiği belirlendi. Bunun üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmasından sonuç alınamadı.Tavşanlı sahili açıklarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarını alan  ekipler, bölgeye gitti. Denizden çıkarılan cesedin Cahit Turhan'a ait olduğu belirlendi. Denize girdiği noktaya 5 kilometre mesafede bulunan Turhan'ın cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


YORUMLAR
500
Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi Trabzon'da korkunç ölüm! Teleferiğin demiri başına çarpan kadın yaşamını yitirdi Zıpkınla balık avı sonu oldu Zıpkınla balık avı sonu oldu
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Çapkınlığıyla ün salan fenomen Dan Bilzerian'ın evlendi! Düğün paylaşımına "kurgu" diyenler çoğunlukta...
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
15:39 İlyas Salman, adının hikayesini anlattı: 2,5 yaşındaki kardeşim yanınca onun adını bana verdiler
15:38 1 senedir teyzesi tarafından odada kilitli tutulan Cem Muhammet son görüntüsü ortaya çıktı
15:30 Çıplak fotoğraflarını satarak zengin olan sosyal medya fenomeni futbol kulübü alıyor
15:24 AK Parti Trabzon Milletvekili Ayvazoğlu'dan Arap turistleri eleştirenlere tepki: Herkes ayağını denk alsın
15:21 1 yıl boyunca çöp evde tutulmuştu! Prof. Dr. Özlenen Özkan çocuğun son durumunu açıkladı
15:03 Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu'ndan korkutan uyarı: Birçok meyve türü yok olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 16:21:17. #1.12#
SON DAKİKA: Balık avlamak için girdiği denizde kaybolmuştu; 22 gün sonra cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement