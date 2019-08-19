Balık avlamak için girdiği nehirde boğuldu
2 saat önce
Mardin'in Dargeçit ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Mardin Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
'in Dargeçit
ilçesinde balık avlamak için Dicle
Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Yoncalı
Mahallesi'nde oturan Mahmut Özdemir
(28), köprü mevkisinde balık avlamak için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen AFAD
ve jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Özdemir'in cesedini sudan çıkardı.
Ceset otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi
morguna götürüldü.
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