Son Dakika Haberleri: Balık avlamak için girdiği nehirde boğuldu
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Balık avlamak için girdiği nehirde boğuldu

2 saat önce

Mardin'in Dargeçit ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.

Balık avlamak için girdiği nehirde boğuldu, System.String[]
Mardin'in Dargeçit ilçesinde balık avlamak için Dicle Nehri'ne giren kişi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Yoncalı Mahallesi'nde oturan Mahmut Özdemir (28), köprü mevkisinde balık avlamak için girdiği nehirde akıntıya kapılarak kayboldu.
Durumu fark eden mahalle sakinlerinin durumu iletmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve jandarma ekipleri, yaptıkları arama çalışmaları sonucunda Özdemir'in cesedini sudan çıkardı.
Ceset otopsi için Dargeçit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Dargeçit, Mardin, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:54 Kaynak: AA
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