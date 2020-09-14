Balık avlamaya giden kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Kastamonu'da balık avlamak için baraj gölüne giden kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, balık tutmak için dün sabah saatlerinde Karaçomak Baraj Gölü'ne giden Seyfettin Urgancı'nın (55) akşam saatlerinde eve gelmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekiplerinin gölette yaptığı incelemede Urgancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
Urgancı'nın cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 14:39 - Kaynak: AA
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