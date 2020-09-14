Balık avlamaya giden kişinin cesedi bulundu - Son Dakika

Jandarma ve AFAD ekiplerinin gölette yaptığı incelemede Urgancı'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, balık tutmak için dün sabah saatlerinde Karaçomak Baraj Gölü'ne giden Seyfettin Urgancı'nın (55) akşam saatlerinde eve gelmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Kastamonu 'da balık avlamak için baraj gölüne giden kişi hayatını kaybetti.

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