Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı

07.02.2021 12:26

Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çıkarak takla attı Düzce'de balık avına gitmek için yola çıkan sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıktıktan sonra refüje çarparak takla attı.

Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüje çıkarak takla attı

DÜZCE - Düzce'de balık avına gitmek için yola çıkan sürücü idaresindeki otomobil, kontrolden çıktıktan sonra refüje çarparak takla attı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken araçtan fırlayan olta takımları ise etrafa saçıldı.

Kaza D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre arkadaşı ile birlikte balık avlamaya giden Emrah K. idaresindeki 35 BD 4050 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansa alınan yaralılar Emrah K. ve Cevat Y., Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırdı.

Kazada takla atan otomobilden fırlayan olta takımları ise yol kenarına saçıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı
Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı
Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı
Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı

Otomobil, Düzce, Kaza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık avlamaya giderken takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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