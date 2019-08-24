Son Dakika Haberleri: Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
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Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü

38 dakika önce

RİZE'de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü, System.String[]
RİZE'de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Tatil için memleketi Hemşin ilçesine gelen Ercan Ataman, arkadaşlarıyla birlikte Elevit Yaylası'na balık tutmaya gitti. Elevit Deresi'ne oltayla balık avlamak isteyen Ataman'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak olay yerine yığılan Ataman'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ataman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.


Hemşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:46 Kaynak: DHA
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