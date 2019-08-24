Balık avlarken oltası elektrik akımına kapılıp öldü
38 dakika önce
RİZE'de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:46 Kaynak: DHA
RİZE'de balık avlamak isteyen Ercan Ataman, oltasının yüksek gerilim hattına takılması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Tatil için memleketi Hemşin
ilçesine gelen Ercan Ataman, arkadaşlarıyla birlikte Elevit Yaylası'na balık tutmaya gitti. Elevit Deresi'ne oltayla balık avlamak isteyen Ataman'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak olay yerine yığılan Ataman'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Ataman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
6 yılda 12 kilo veren oyuncu Büşra Pekin, iğne ipliğe döndü Erdoğan: Yusufeli Barajı 2021'de elektrik üretimine başlayacak Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum KONYA 20 yerinden bıçaklanıp öldürülen Tuba'nın ağabeyi: Kardeşim mahalle baskısı kurbanı