Balık avlarken tekneden denize düştüler - Son Dakika
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Balık avlarken tekneden denize düştüler

23.06.2022 21:47
Balık avlarken tekneden denize düştüler

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde balık tutmak için denize açılan 2 kişi tekneden düştü. Boğulma tehlikesi geçiren şahıslardan birinin hayati tehlikesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Filyos beldesi sahilinde yaşandı. Tekne ile balık avlamaya çıkan Hüsnü A. (60) ile Ömer A. (61) tekneden düştü. Dalgaların etkisiyle tekneden düşen 2 kişiyi fark eden vatandaşlar yardımlarına koştu. Bu sırada çalışır vaziyetteki tekne de kıyıya vurdu. Hüsnü A. çevredekiler tarafından kurtarılarak ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 45 dakika sonra kıyıya vurduğu öğrenilen Ömer A. ise kalp masajı yapılarak hayata döndürüldü.

Hayati tehlikesi devam eden Ömer A. Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık avlarken tekneden denize düştüler - Son Dakika

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