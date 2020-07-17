Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika

Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor

Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor.

Yaz sezonunda denizden fazla balık çıkmaması sebebiyle artan fiyatlar, vatandaşların ceplerini yakıyor. Kışın 10 liraya kadar düşen hamsi, yaz mevsiminde 40 liradan satılıyor.

15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
14 yaşındaki çocuk yıpranan Türk bayrağını değiştirmek için çıktığı gönderden düşerek ayağını kırdı
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti


Balık avcılığı sezonu kapandıktan sonra gırgırların denizlerden çekilmesiyle birlikte balıklar, Marmara Denizi'nde faaliyet gösteren amatör balıkçılar sayesinde tezgahlara geliyor. Ağ atılamayan denizlerde olta ile yeteri kadar balık tutulamıyor. Denizden çıkan balığın az olması ise tezgahlardaki fiyatların artmasına neden oluyor. Fiyatlar yüksek olunca vatandaşlar, balık almadan önce 2 kere düşünüyor. Balık pazarları kış sezonunda balıkçıların naralarıyla çınlarken, yaz sezonunda müşteriler de olmayınca sessiz kalıyor.


"Fiyatlar sezonuna göre yüksek"


Kocaeli'de çocukluğundan beri dede ve baba mesleği olan balıkçılığı sürdüren 24 yaşındaki Samet Balcı, balık sezonunun kapandığını ancak yine de tezgahlara canlı ve taze balıkların gelmeye devam ettiğini belirtti. Ufak sandallarla amatör balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğünü söyleyen Balcı, "Kışın gırgırların denizde olması fiyatları biraz düşürüyor balığın bol çıkmasıyla birlikte Kışın bu artısı oluyor. Şuan da fiyatları sezona kıyaslarsak sezonuna göre yüksek. Mesela sezonunda hamsi 15-20 liraya satılırken, şu anda 40 liraya satılıyor. İstavrit mesela sezonunda aynı hamsi gibi 15-20 liraya, 25 liraya satılırken, tabii bunlar kışın günlük olarak değişen fiyatlar, Ama şu anda yaz sezonu olduğu için, az çıktığı için kilosu 50 liraya satılıyor. Kışa nazaran balık fiyatları üzerine 15-20 lira koyuyor. Şu anda tezgahlarda deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatları yüksek. Bunlar pahalı olan balıklar. Orijinal olta balıkları olduğu için, bir de amatörlerin balıkları olduğu için, yakalaması biraz zor olduğu için fiyatları biraz pahalı. Orijinal deniz levreği ve deniz çuprasının fiyatı 150-200 lira arasında değişiyor. 5 kilo, 6 kilo şeklinde oluyor. Fiyatları da 250 ile 300 lira arasında değişiyor. Kışın farz edelim ki, örnek olarak veriyorum bunu, kışın 50 ton hamsi çıkarken denizden, şu anda yasak olduğu için, gırgırlar denizde olmadığı için 5 ton, 10 ton şeklinde çıkıyor. Mal ne kadar az olursa fiyatı o kadar yüksek oluyor. Bol olursa ona göre uygun oluyor, düşüyor" dedi.


"Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor"


Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların balık alma konusunda geri çekildiğini kaydeden Balcı, "Şimdi sardalya 40 lira, istavrit 50 lira. Kışın 20 lira verdiği balığa yazın 50 lira verdiği zaman olmuyor yani. Biraz vatandaş geriye doğru çekiliyor. Ama satışlarda gene bir şeyler oluyor yine tek tük. Vatandaş yine balık yiyor" şeklinde konuştu.


"Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler"


Yaz mevsiminde denizlerden en çok sardalyanın çıktığını dile getiren Balcı, bu balığın faydalarının da oldukça yüksek olduğunu vurguladı. Balcı, "Şu anda bu aylarda en çok tüketilen balık sardalya balığı. Şu anda bu balığın tam mevsimi. Güzel kılçıksız şekilde ister fırında, ister ızgara da, ister tavada çok da güzel, lezzetli olur. O yüzden de vatandaşların tercih ettiği balık, sardalya, istavrit, hamsi, bunları tercih ediyorlar. Vatandaşlar bol bol balık tüketsinler. Şu anda sardalyanın tam mevsimi. Özellikle sardalyayı bol bol tüketsinler. Omega 3 açısından, vitamin açısından en yüksek balık odur. Yaz döneminde en güzel yenecek balık da odur" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Marmara Denizi, Kocaeli, Balcı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 09:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:29 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti 15:27 İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:30 Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:32 Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat 13:23 Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı 13:23 Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu 13:08 Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım 13:04 Anne ve kucağındaki bebeğine otomobil çarptı! Kaza anı saniye saniye kamerada
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yeni infaz yasası için yaptığı iptal başvurusunu reddetti
15:29
İsmindeki ırkçı söylemi kaldıran NFL takımının 15 kadın çalışanı, yaşadıkları cinsel tacizi anlattı
15:27
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Fatih Terim, Emre Çolak'ın Galatasaray'a transferini veto etti
14:30
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
14:08
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok
14:04
Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir
13:45
Ispartalı avukat, TFF'ye 32 TL'lik manevi tazminat davası açtı
13:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 16:32:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık az olunca fiyatlar cep yakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]