Balık azalınca fiyatlar yükseldi - Son Dakika
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Balık azalınca fiyatlar yükseldi

6 saat önce

Yurt geneliyle birlikte Uşak'ta da hava şartları balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

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Yurt geneliyle birlikte Uşak'ta da hava şartları balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Geçtiğimiz hafta artan balık miktarıyla birlikte düşen fiyatlar, bu hafta ise yükselişe geçti.


Yurt genelinde aniden değişen hava koşulları diğer illerde olduğu gibi Uşak'ta da balık fiyatlarına olumsuz yansıdı. Balık sezonunun geçtiğimiz aylarda açılması ile balıklar tezgahlardaki yerini almaya başlamıştı. Geçtiğimiz hafta havaların soğumasıyla artan balık miktarı, fiyatları düşürmüştü. Bu hafta ise fiyatlar yükseldi. Vatandaşların en çok tercih ettiği balık olan hamsi geçen haftalarda 5 ile 10 lira arasında alıcısını bulurken, bu hafta ise 20 ile 25 liradan satışa sunuluyor. Balıkçı esnafı artan fiyatlar nedeniyle satışların düşük olduğunu ifade etti.


"Balık miktarı az"


Balık miktarında azalma olduğunu kaydeden balıkçı esnafı Ünal Erdoğan, "Şu anda mevsime göre balık bolluğu var ama geçen hafta daha boldu. Hava sıcaklıklarından dolayı bu hafta biraz kısıtlı. Bizim Uşak'ta en çok tercih edilen hamsi ve istavrit. Geçen haftalara göre fiyatlar biraz pahalı. Biraz düşmüştü ama yine yükseldi" diye konuştu.


"Taze olmadığı gibi fiyatlar yüksek"


Balık haline gelerek alışveriş yapan Turan Besirek fiyatların uygun olmadığını belirterek, "Fiyatlar ucuz değil pahalı. Ben kaya levreği aldım, 40 lira. Normal deniz balıkları taze olmadığı gibi fiyatları da yüksek. Önceki yıllarda daha uygun oluyordu, 10 liraya hamsi yiyorduk. Bu sene ise 20'den aşağı hamsi yiyemedik" dedi.


Uşak balık pazarında sardalyanın kilosu 15 liradan satılırken, sazan balığı 25 liradan alıcısını buldu. Fiyatı artan levrek 90 liradan satışa sunulurken çupra ise 35 ile 90 lira arasında fiyatlarla tezgahlarda yerini aldı. - UŞAK

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:06 Kaynak: İHA
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