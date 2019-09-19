Son Dakika Haberleri: Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu-1
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Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu-1

1 saat önce

* İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde gece saatlerinde incelemelerde bulundu.

* İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Marmara denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde gece saatlerinde incelemelerde bulundu.

* Gürpınar Balık halinde de denetim yapan ekipler, boyları sınırın altında kalan yaklaşık 2 ton balığa el koydu. 11 kişiye de idari para cezası uyguladı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL/DHA

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri kontrol ekipleri, Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gece saatlerinde Marmara Denizi açıklarında avlanan balıkçı teknelerinde denetimlerde bulundu. Denetimlere Deniz Polisi, Çevik Kuvvet Şube polisleri ile Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de eşlik etti. Denizde avlanan balıkçı teknelerine giren ekipler, ruhsat, personellerin su ürünleri tezkeresi, yer yasakları, derinlik yasakları, ışıkla avcılık ile ilgili evrak kontrolleri yaptı. Gece saatlerinde denetimlerine devam eden ekipler, Gürpınar Balık halinde de inceleme yapan ekipler soğuk hava depolarındaki balıkları tek tek kontrol etti. Denetimler de boy ölçüsü kriterine uymayan 2 ton balığa el koyan ekipler, 11 kişiye de idari para cezası uyguladı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Balık boyu denetimine takılan 2 ton balığa el konuldu-1

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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