Balık bu sezon yüz güldürmedi - Son Dakika
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Balık bu sezon yüz güldürmedi

6 saat önce

Ordulu balıkçılar bu yıl balık satışlarından çok memnun olmadıklarını ifade ettiler.

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Ordulu balıkçılar bu yıl balık satışlarından çok memnun olmadıklarını ifade ettiler.


Fatsa ilçesindeki balıkçılar Artvin, Trabzon ve farklı illere giderek hamsi veya diğer balık türlerini aramak için tekneleriyle denizde nasiplerini aradıklarını söylediler. Bu yıl palamut balığının neredeyse hiç çıkmadığını söyleyen balıkçılar, "Vatandaşlarımız bu sezon palamuda hasret kaldı" dedi.


Fatsalı balıkçılardan Yusuf Aktaş, "Bu yıl bölgemizde istavrit, mezgit ve hamsi avı gerçekleşti. 2019 yılında ise tezgahlarımızda palamut olmadığı için bu anlamda buruk geçirdik. İşler de genel olarak önceki yılları arattı diyebilirim. Vatandaşlarımız bol hamsi ve istavrit yediler. Geçen yıl denizden adeta fışkıran palamut bu yıl ise uzak yerlerdeki sulara göç etti ki maalesef balıkçılarımız av yapamadılar. Hamsi 7,5 TL'ye kadar düşse de genel olarak bu yıl 10 TL'den tezgahlarımızda yer aldı" diye konuştu.


Ordulu balıkçılar farklı illerde avlanıyor


Öte yandan Ordulu balıkçılar farklı illerde avlanırken yerli hamsiyi tezgahlarda arayan vatandaşlar sipariş vererek balıkçılara temin ediyorlar. Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Hamsi 15 TL, istavrit 15 TL, mezgit 20 TL, levrek 30 TL, somon 30 TL ve cupra 30 TL. - ORDU

Artvin, Fatsa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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