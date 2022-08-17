Balık burcu hangi ay? Hangi günlerde doğanlar balık burcu oluyor? Balık burcu özellikleri - Son Dakika
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Balık burcu hangi ay? Hangi günlerde doğanlar balık burcu oluyor? Balık burcu özellikleri

17.08.2022 12:23
Balık burcu hangi ay? Hangi günlerde doğanlar balık burcu oluyor? Balık burcu özellikleri

Astrolojide 12 adet farklı burç vardır. Her burcun zaman aralığı farklıdır. 12 ayın belirli tarihleri burçlara özgüdür. Her burcun özellikleri, potansiyelleri birbirinden ayrıdır. Duygusal yanıyla bilinen balık burcunun diğer burçlardan ayrılan özellikleri vardır. Balık burcunun erkeği ve kadının özellikleri de farklılık göstermektedir. Balık burcunun hangi ay olduğu ve özellikleri sıklıkla merak edilen bir konudur. Balık burcuna dair detaylı bilgiler haberimizin devamında…

20 Şubat- 20 Mart zaman aralığında doğan kişiler balık burcu oluyor ve balık burcunun özelliklerini taşıyor. Bu tarihler aralığında doğduysanız burcunuz balıktır. Güneş burcu dışında yükseleniniz ve diğer gezegenleriniz de balık burcu olabilir. Eğer onları da öğrenmek istiyorsanız doğum saatiniz, tarihiniz ve doğum yerinizin net olması gerekir. Su grubuna dahil olan balık burcunun özellikleri de en çok merak edilen konular arasında. Peki, balık burcunun özellikleri nedir?

BALIK BURCU HANGİ AY OLUYOR?

20 Şubat- 20 Mart zaman aralığında doğan kişiler balık burcu oluyor ve balık burcunun özelliklerini taşıyor.

BALIK BURCU ÖZELLİKLERİ

Su grubuna dahil olmasından kaynaklı duygularıyla hareket eden burçlar arasındadır. Yönetici gezegeni Neptün'dür. Balık burcu hayalperestliği ve merhametli olmasıyla bilinir. Mantığından çok duyguları ile hareket etmek en belirgin özelliğidir. Yüzleşmesi gereken olaylardan kaçarak kendi hayaldünyasına gider. Balık burcu insanları naziktirler ve düşünceli kişilerdir. Duygularına ve başkalarının duygularına oldukça hassastır bu nedenle karşısındaki insanın duygusal durumunu hemen algılayıp kendine bağlayabilir. Karşısındaki kişiye düşündürmek istediği şeyi kolaylıkla empoze edebilir. Yanında rahatlıkla ağlayığ şefkat görmek istediğiniz zaman balık burcu arkadaşınızın yanına gitmek sizin için en doğru su olur. Duyguları uçlarda olduğu için mutluluğu da üzüntüyü de aynı derecede yaşar. Her şeyden kolayca etkilenebileceği için kendisini insanlardan uzak tutmak isteyebilir. Çoğu zaman ise kendisini kurban rolüne sokarak karşısındaki insan için kendisini görmezden gelebilir. Su elementine sahip olduğu için ruh hali ve düşünceleri hızlıca değişkenlik gösterebilir. Sezgileri yüksek olan bir burçtur. Bir problem yaşadığında kendisini hayattan soyutlamaya eğilimlidir. Eli açık olan balık burcunu herkes fedakar görür. Her girdiği ortama kolaylıkla uyum sağlar. Her burcun gölge yanları vardır. Balık burcununki ise fazla kırılgan olmak, bağımlılık geliştirmek, karamsar ve melankolik olmasıdır. İkili ilişkilerinde ilişkisini koruyan ve ilişkisi için fedakarlık yapan taraftır. Hayatındaki kişinin onun yanında olmaması ve ilgilenmemesi balık burcu için fazla kırıcı bir durumdur. Aileleri onlar için çok önemli yere sahiptir, onların mutluluğu için kendilerinden fedakarlık yapmayı aşırıya kaçırabilir.

YÜKSELEN BALIK ÖZELLİKLERİ

Yükselen balıkların da özellikleri aşağı yukarı aynıdır. Yükselen burç çevremizin bizi nasıl gördüğü ve bizim dünyaya bakış açımızı anlatır. Yükselen balıklar çevreye uyum sağlayabilen, sakin, duygusal ve sezgileri çok güçlü kişilerdir. Kırılgan yapısından dolayı dünyayı zor bir yer olarak tanımlayabilir ama değişken grup içerisinde olduğu için zor gelen durumlardan bazen kendisini soyutlar bazen ise göğüs gerer. Bu tamamen yükselen balık burcunun o anki ruh haline bağlıdır. Hayaldünyasında iken fazlaca mutlu olabilir. Bir üzüntü yaşadığında ise fazlaca tepki verebilir. Sanatsal yönü gelişmiş olan balık burçları insanlara ilham verir ve şiir,müzik gibi sanatsal faaliyetlerle ilgilenebilir. Şiir ve balık burcunun ortak noktası duygusallıktır. Tartışmalardan kaçar çünkü tartışma esnasında fazlaca kırılır ve bunu bakışları ile belli eder.

BALIK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Her burcun sahibine verdiği fiziksel özellikler vardır. Balık burcununki ise bacak boylarının kısa olmasıdır. Tenlerinin rengi soluk veya beyaz olabilir. Bakışları dalgındır. Elleri ve ayaklarının ufak boyutlarda olması herkesin ilgisini çeker. Görünüş olarak hassas ve naif görünürler. Ciltler pürüzsüz olur. Saçları genellikle dalgalı veya ince telli olmaktadır. Balık burcunun gözleri en dikkat çeken fiziksel özelliğidir. Gözlerine bakmak içimizi açar ve göz kapakları genelde belirgindir.

BALIK BURCU OLAN BAZI ÜNLÜLER

• Rihanna

• Füsun Önal

• Beren Saat

• Burçin Terzioğlu

• Defne Joy Foster

• Gülse Birsel

• Hayko Cepkin

Murat Boz

• Nejat İşler

• Nebahat Çehre

• Işın Karaca

• Sinan Özen

• Buğra Gülsoy

• Kurt Cobain

• Justin Bieber

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Son Dakika Soğuk Haber Balık burcu hangi ay? Hangi günlerde doğanlar balık burcu oluyor? Balık burcu özellikleri - Son Dakika


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