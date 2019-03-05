Balık Burcu: Merkür Retrosu Burcunda Dikkat! Su Karakuş
2 saat önce
Sevgili Balıklar, merkür retrosu burcunuzda gerçekleşyor ve yeniay da burcunuzda doğuyor.
Sevgili Balıklar, merkür retrosu burcunuzda gerçekleşyor ve yeniay da burcunuzda doğuyor. Bir çok koldan destek alacaksınız, yakın çevrenizi değiştireceksiniz. Nefis bir ay yaşayabilirsiniz. Daha fazlası video da..
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:42 Kaynak: Youtube
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