Balık cenneti Karadeniz'de en fazla bu balıklar talep görüyor - Son Dakika
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Balık cenneti Karadeniz'de en fazla bu balıklar talep görüyor

7 saat önce

Denizlerde av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay gibi süre kalırken, Karadenizli balıkçılar sezonun geçtiğimiz yıllara göre hareketli geçmediğini belirttiler.

Balık cenneti Karadeniz'de en fazla bu balıklar talep görüyor, System.String[]

Denizlerde av yasağının başlamasına yaklaşık 2 ay gibi süre kalırken, Karadenizli balıkçılar sezonun geçtiğimiz yıllara göre hareketli geçmediğini belirttiler. Bilinçsiz avlanmanın denizleri kuruttuğunu ifade eden balıkçılar, özellikle Karadenizli insanların belirli çeşitlerdeki balıkları tükettiğini aktardılar.

Denizlerde av yasağına 2 ay gibi bir süre kalırken, balıkçılar sezonun pek canlı olmadığını belirtti. 1 Eylül tarihinde 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılan balıkçılar, geçtiğimiz yıl bol miktarda avlanan palamut balığından bu sene nasibini alamadı. Sezon başlarında avlanan istavrit balıkçıların bir nebze umudu olsa da, Karadeniz'de tezgahları süsleyen onlarca çeşit balık arasından sadece belirli olanları talep görüyor. Balıkçılar, hamsi, istavrit, mezgit ve palamut balığının haricindeki diğer balıkların, Karadeniz bölgesinde satışının zayıf olduğunu belirtiyor.

HAMSİ YENİDEN TEZGAHLARDA

Ordulu balıkçılarda Aziz Ceylan, balıkçı tezgahlarında durumun güzel olduğunu ve yaklaşık 20 gündür olmayan hamsinin yeniden balıkçılarda yerini aldığını belirterek, "Tezgahlarımızı elimizden geldiği kadar çeşitli tutmaya çalışıyoruz, 15 çeşide kadar balık getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız kilogramla balık almak yerine yarım kilo balık alıyor. Alım gücüyle de alakalı olabilir ama artık balıklar balık gözüyle görünmüyor" dedi.

"BU SEZON TAT VERMİYOR, KARADENİZ'DE İNSANLAR 4 ÇEŞİT BALIK TÜKETİYOR"

"Akdeniz ve Ege bölgesinde daha çok balık çeşidi var, biz de o çeşitli balıkları getiririz ama vatandaşlarımız onları bilmiyor. Ordu'da sadece bilinen hamsi, istavrit, palamut ve mezgit" diyen Ceylan, " İç Anadolu'da dahi tezgahlarda envaı çeşit balık oluyor ama bizim burada o balıklar geldiğinde insanlar bilmiyor. İnsanlar bilmedikleri balıkları almaktan korkuyor. Karadeniz'de insanların aklına sadece hamsi geliyor, başka da bir şey yok. Talep yok ama çeşit çok. Geçen sezon çok güzeldi, insanlar kapış kapış palamut aldı ancak bu sezon yok" diye konuştu.

Ceylan ayrıca hamsinin 15-20, istavritin 20, mezgitin 20, barbunun 30-40, çinakopun 80-100, sarganın 40, levrek çupra ve somonun 35, tirsinin 20-25, kefalın 20, uskumrunun 20 liraya satıldığını da sözlerine ekledi.

"KARADENİZ'DE ÖNCEDEN 50 ÇEŞİT BALIK VARDI, ŞİMDİ İSE YOK"

Coşkun Akgün isimli balıkçı da eskisi kadar balık avlanılmadığını belirterek, "Eskiden bolluk vardı şimdi ise zayıf. Eylül ayında hamsi avlandı yılbaşı geçildi hamsi bitti. Denizlerde çok kayık oluyor. Eylül ayında hamsi çıkarsa vatandaş şuanda hamsi yiyemez. Şuanda balıklara talep yok, artık zamanı da geçiyor. Ben yaklaşık 40 senedir balıkçılık yapıyorum, eskiden Karadeniz'de 50 çeşit balık vardı, şimdi mezgit balığını dahi bulamıyoruz. Bunun nedeni de bilinçsiz avlanma. Trol avlanma kalkmadığı sürece Karadeniz'de hiçbir şey kalmaz, balık yuvalarını bozuyorlar" şeklinde konuştu.

Farklı illerde yaşayan insanlar ise Karadeniz balığının lezzetini hiçbir yerde bulamadıklarını ifade ederek, gidecekleri yerlere buradan alıp, korunaklı köpük kutularla götürdüklerini belirttiler. Vatandaşlar, fiyatların gayet makul olduğunu ifade ederek, insanların bol bol balık yemesi gerektiğini belirttiler.

(Selim Kuşcu/İHA)

Aziz Ceylan, Karadeniz, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:55 Kaynak: İHA
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