Balık çeşitleriyle yeni sezonu açtı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi Sosyal Tesislerinde yer alan Palmiye Balık Restaurant'ı balık çeşitleriyle yeni sezon açılışını yaptı.

Tuzla Belediyesi, Sosyal Tesisleri'nde yer alan restoranın, denize sıfır konumu ile deniz ve balık tutkunlarını ağırlamaya devam ettiğini duyurdu. Belediye, restoranın bahçesinde bulunan çocuk oyun alanı ile aileleri ve çocukları ağırladığına dikkat çekti.

Tuzla Belediyesi tarafından işletilen Palmiye Balık Restaurant, 2013 yılında hizmete başladı. Salı günleri dışında misafirlerine hizmet veren restoranda, usta şef ve aşçıların ellerinden çıkan soğuk mezelerinin yanı sıra özellikle balık çorbası, balık ızgara, salata ve tatlı çeşitleri bulunuyor.

DÜZENLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR

Restoranda koronavirüsle ilgili alınan önlemler şöyle sıralandı;

"Palmiye Balık Restaurant, koronavirüs salgını sürecinde, Tuzla Belediyesi tarafından düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Girişte ateş ölçümlerinin yapılması, ortak kullanım alanlarındaki özel dezenfektan üniteleri ve sosyal mesafe kuralları gibi tüm tedbirlerin alındığı restoranda çalışan personelin sağlık durumları ise periyodik olarak takip ediliyor. Yemek ve servis masalarında yer alan örtüler ve tüm ürünler Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı onaylı ozonlu dezenfeksiyon yöntemi ile dezenfekte ediliyor. Palmiye Balık Restaurant, 1,5 metre sosyal mesafe kuralını koruyabilmek adına masalarını yeniden konumlandırmıştır"