Balık çeşitliliğini arttırmak için denize yapay resifler bırakılıyor - Son Dakika

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde Ticaret Odası'nın hayata geçirdiği proje kapsamında hazırlanan yapay beton resifler, balık çeşitliliğini arttırmak amacıyla denize bırakılmaya başlandı.

Burhaniye Ticaret Odası tarafından hazırlanan proje kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'nin de yapımına destek olduğu yapay resifler, ilçenin açıklarına bırakılmaya başlandı. Burhaniye İskele mevkisine getirilen resiflerin bir kısmına öğrenciler ve veliler tarafından deniz canlıların resimleri çizildi. Vinçli gemiye yüklenen 120 yapay resif, kırsal Pelitköy Mahallesi'nden itibaren denize atılmaya başlandı. Proje ile Edremit Körfezi'ndeki balık çeşidi ve sayısının arttırılmasını amaçladıklarını söyleyen Burhaniye Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, "2015 yılında başlayan yapay resif çalışmalarımızda sona gelinmiş oluyor. Proje ortaklarımız olan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Bandırma 17 Eylül Üniversitesi ile birlikte hazırladığımız yapay resifleri denizle buluşturduk. Su altı deniz varlıklarını, balık canlığını hareketlendirmeyi hedefliyoruz. Dalış turizminin hareketlenmesini hedefliyoruz. Böylelikle denizlerimize sahip çıkıyoruz" dedi.