Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika

Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı

6 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yapımı planlanan balık çiftliğinin ÇED süreci halkı bilgilendirme toplantısı bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yapımı planlanan balık çiftliğinin ÇED süreci halkı bilgilendirme toplantısı bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı.

Didim Arapça-Karacagöl Dalyanı açıklarında özel bir firma tarafından 67 bin 500 metrekare deniz alanında yıllık 2 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin kurulması için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkı bilgilendirme süreci için yetkililer, Akköy Mahallesi'ne geldi.

Toplantı öncesi projeye karşı çıkan bir grup, alanda bir araya geldi.

Aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu gruptakiler alkış ve protestolarla raporun okunmasını engelledi.

Grubun engellemesi nedeniyle toplantı yapılamadı, konuyla ilgili tutanak tutuldu.

Belediye Başkanı Deniz Atabay, ilçede yanlış yatırımlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Havamızı, suyumuzu, denizimizi kirlettirmeyeceğiz. Kargaşaya mahal vermeyeceğiz. Şirketin görevlileri gelmiş, onlar bizim misafirlerimiz ama geldikleri gibi gidecekler. Kanun ve hukuk çerçevesinde savaşacağız." dedi.

Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı

Çevresel Etki Değerlendirme, Aydın, Didim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Günlük burç yorumları 16 Ocak 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
İmamoğlu'nun veto ettiği yeşil alan kararı İBB Meclis'inde kabul edildi Cübbeli Ahmet'ten Mustafa Kemal Atatürk yorumu: Onu yıpratmak, uğraşmak, İslamiyet'in razı geldiği bir şey olamaz Tel Abyad şehidi Binbaşı Şevket Tombul'la ilgili kahreden detay: Evladını en son 8 günlükken görmüş

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 05:07:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]