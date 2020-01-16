Balık çiftliği ÇED bilgilendirme toplantısı, tepkiler nedeniyle yapılamadı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde yapımı planlanan balık çiftliğinin ÇED süreci halkı bilgilendirme toplantısı bir grubun protestosu nedeniyle yapılamadı.

Didim Arapça-Karacagöl Dalyanı açıklarında özel bir firma tarafından 67 bin 500 metrekare deniz alanında yıllık 2 bin ton su ürünleri yetiştiriciliği tesisinin kurulması için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkı bilgilendirme süreci için yetkililer, Akköy Mahallesi'ne geldi.

Toplantı öncesi projeye karşı çıkan bir grup, alanda bir araya geldi.

Aralarında CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, İyi Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin bulunduğu gruptakiler alkış ve protestolarla raporun okunmasını engelledi.

Grubun engellemesi nedeniyle toplantı yapılamadı, konuyla ilgili tutanak tutuldu.

Belediye Başkanı Deniz Atabay, ilçede yanlış yatırımlara izin vermeyeceklerini belirterek, "Havamızı, suyumuzu, denizimizi kirlettirmeyeceğiz. Kargaşaya mahal vermeyeceğiz. Şirketin görevlileri gelmiş, onlar bizim misafirlerimiz ama geldikleri gibi gidecekler. Kanun ve hukuk çerçevesinde savaşacağız." dedi.