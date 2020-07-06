Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (2) - Son Dakika

BÖREKÇİDEKİ POLİSLERİN DİKKATİ YAKALATTI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen Mehmet Veysi A.'nın iki polis memurunun dikkati sayesinde gittiği Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşık 20 metre mesafedeki bir börek salonunda yakalandığı belirtildi.

Börek salonun işletmecisi Azmi Turhan, "Saat 08.15 sıralarında, yanında iki sırt çantası olan bir kişi geldi. Börek siparişi verip, ellerini yıkamak için lavaboya gitti. Bu sırada kapının önünde oturan iki sivil polis, tedirgin davranışlarından şüphelendikleri kişiyi tanıyıp, tanımadığımı sordular. İlk defa gördüğümü söyledim. İçeri girerken, şöyle bir Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne doğru dönüp, bakması ve tedirgin davranışları benim de dikkatimi çekti. Ancak, akıma bir şey getirmedim. Lavabodan çıkmasından sonra ise kimliğini kontrol eden polisler, aranan cinayet şüphelisi olduğundan emin olup, kendisini gözaltına aldı" dedi.

Turhan, basından olayı duyduğunu, şüphelinin fotoğrafını gördüğünü, ancak iş yerine geldiğinde tanıyamadığını, işe giden bir inşaat ustası olabileceğini düşündüğünü de söyledi.

TANINMAMAK İÇİN SAKAL VE BIYIĞINI KESİP, TAKKE TAKMIŞ

Gözaltına alınan Mehmet Veysi A.'nın tanınmamak için sakal ve bıyıklarını kestiği takke taktığı belirlendi.