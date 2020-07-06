Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (3) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi A., teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Veysi A.'nın, jandarmadaki ifadesinde, 2 kişiyi kendilerine küfrettikleri için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),