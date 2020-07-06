Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (3) - Son Dakika

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (3)
ADLİYEYE SEVK EDİLDİMuğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi A.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi A., teslim edildiği jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Veysi A.'nın, jandarmadaki ifadesinde, 2 kişiyi kendilerine küfrettikleri için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:24 Kaynak: DHA
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