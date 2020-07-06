Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4)
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİBodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği...
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 19:10 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4) - Son Dakika
Son Dakika 19:02 Site yöneticisi, gelir gider hesapları nedeniyle tartıştığı eski yöneticiyi bıçakladı 18:55 Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim 18:04 Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir 16:35 Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:29 Şile'deki su kuyruğuna tepki! Bakan Varank'tan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na gönderme 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar