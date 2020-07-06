Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayet şüphelisi yakalandı (4) - Son Dakika

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bodrum'da, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu öldürdüğü belirlenen ve bugün gittiği börekçide kendisinden şüphelenen 2 sivil polis memuru tarafından yakalanıp, gözaltına alınan Mehmet Veysi Alp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla),