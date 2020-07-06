Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Veysi A., 3 gün sonra yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanında çalışanlardan Hamdi Ekim Serdaroğlu ile Hasan Yanik, 3 Temmuz günü gece yarısı sıralarında tabancayla vuruldu. Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ise yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanik da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aramalar sürerken, bu sabah polis mobese kameralarından Mehmet Veysi A.'nın ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bitkin haldeki Mehmet Veysi A.'yı suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen Mehmet Veysi A.'nın işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.