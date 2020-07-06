Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Veysi A., 3 gün sonra yakalandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddiasıyla aranan Mehmet Veysi A., 3 gün sonra yakalandı. Şüphelinin işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanında çalışanlardan Hamdi Ekim Serdaroğlu ile Hasan Yanik, 3 Temmuz günü gece yarısı sıralarında tabancayla vuruldu. Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik ise yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yanik da doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Teknik direktör Sergiy Rebrov: F.Bahçe iddiaları doğru değil, takımımın başındayım
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
Jandarma, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi A. olduğunu belirledi. Mehmet Veysi A.'nın yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Bir gün sonra da takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bir bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopter de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verdi.

MOBESE KAMERALARINDAN TESPİT EDİLDİ

Aramalar sürerken, bu sabah polis mobese kameralarından Mehmet Veysi A.'nın ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bitkin haldeki Mehmet Veysi A.'yı suç aleti tabanca ile yakalayıp, gözaltına aldı. Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen Mehmet Veysi A.'nın işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Mehmet Veysi, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:26 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu 21:30 Ukrayna'da eşiyle tartışan adam binayı ateşe verdi 20:30 27 yaşındaki genç, tabancasını temizlerken yanlışlıkla kendini ve annesini vurdu
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu
17:22
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Galata Kulesi'ndeki restorasyon kuş yuvaları nedeniyle ertelendi
17:08
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine zam geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! Poyraz yangına müdahaleyi zorlaştırıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu?
16:33
Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi
16:28
Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak
16:17
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 17:43:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık çiftliği lojmanındaki çifte cinayetin şüphelisi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]