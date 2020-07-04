Balık çiftliğinde 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli aranıyor - Son Dakika

Balık çiftliğinde 2 kişiyi öldürdüğü iddia edilen şüpheli aranıyor
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddia edilen Mehmet Veysi A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldürdüğü iddia edilen Mehmet Veysi A.'yı yakalama çalışmaları sürüyor.
Olay, cuma günü, Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanında meydana geldi. Balık çiftliği çalışanlarından Hasan Yanık ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun pompalı tüfekle yaralandığı ihbarı üzerine jandarma adrese gitti. Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun yaşamını yitirdiği, Hasan Yanık'ın ise ağır yaralandığı belirlendi. Hasan Yanık, ambulansla, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak kurtarılamadı. Ölenlerin cenazeleri otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 14:21 Kaynak: DHA
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