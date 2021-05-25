Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi - Son Dakika

Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

25.05.2021 16:02
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi, System.String[]

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldüren ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in (31), 'kasten öldürme suçundan' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl aynı balık çiftliğinde çalıştığı Hasan Yanik (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26) öldüren ve 3 gün sonra yakalanıp, tutuklanan Mehmet Veysi Alp'in (31), 'kasten öldürme suçundan' iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Mahkeme heyeti, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü belirterek, tahliyesini isteyen Alp'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

Geçen yıl 3 Temmuz'da Bodrum'un Gölköy Mahallesi'ndeki bir balık çiftliğinin lojmanında çalışanlardan Hamdi Ekim Serdaroğlu ile Hasan Yanik, gece yarısı tabancayla vuruldu. Hamdi Ekim Serdaroğlu olay yerinde, Hasan Yanik ise kaldırıldığı Bodrum Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Jandarma, şüphelinin aynı balık çiftliğinde çalışan Mehmet Veysi Alp olduğunu belirledi. Mehmet Veysi Alp'in yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlatıldı. Ancak, ilk gün yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Bir gün sonra da takviye olarak 40 kişilik jandarma komando ekibi bölgeye sevk edildi. Komandolar, ormanlık alandaki geniş bir bölgede iz takip köpekleri ile arama yaparken, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın Muğla'ya görevlendirdiği, 'emniyetin uçan gözü' olarak nitelendirilen helikopter de havadan termal kameralarla çalışmalara destek verdi. Aramalar sürerken, polis MOBESE kameralarından Mehmet Veysi Alp'in ilçe giriş noktası olan Yokuşbaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tanınmamak için sakal ve bıyıklarını kestiği, takke taktığı belirlenen Mehmet Veysi Alp'i suç aleti tabanca ile olaydan 3 gün sonra bitkin halde bir börekçide yakalayıp, gözaltına aldı. Türkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim edilen Alp, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasını ardından Mehmet Veysi Alp hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCILIKTAKİ İFADESİNİ TEKRARLADIDavanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Veysi Alp, SEGBİS aracılığı ile katıldı. Öldürülen Hasan Yanik ve Hamdi Ekim Serdaroğlu'nun aileleri, Yanik Ailesi'nin avukatı Aydan Barım, Serdaroğlu Ailesi'nin avukatı Ergin Çörmen de duruşmada yerlerini aldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında duruşmaya başka izleyici ise alınmadı. Sanık Alp, savcılıktaki ifadesini kabul edip, 2 kişiyi kendisine küfür ettikleri için plan yapıp, öldürdüğünü tekrarlayıp, tahliyesini istedi.'TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ'Mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suçun işlendiğine dair kuvvetli şüphe, suçun cezasının üst sınırının CMK'nın 100. maddesinde belirtilen katalog suçlardan olması ve sanığın kaçma şüphesi göz önünde bulundurarak, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına karar verip, sanığın tutukluluk halinin devamına itiraz yolu açık olmak üzere karar verdi. Mahkeme heyeti sanık Alp'in bir sonraki celsede hazır edilmesine de karar verip, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Ergin Çörmen, "Davanın takipçisi olacağız" dedi.


Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi
Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi

Mehmet Veysi, Bodrum, Muğla, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık çiftliğindeki çifte cinayetin sanığı tahliyesini istedi - Son Dakika


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