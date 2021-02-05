Balık çiftlikleri çevresinde balık türlerini görüntüleyip, sayım yaptılar

EGE Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde bir grup bilim insanı, TÜBİTAK projesi kapsamında balık çiftliklerinde ağ kafeslerin çevresinde dalış yaparak 39 farklı balık türünü görüntüleyip, sayımını yaptı.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Akyol'un yürüttüğü 'Ege Denizi Balık Çiftliklerinde Kafes Altı Doğal Balık Topluluklarının Mevsimsel Değişimi' isimli proje kapsamında araştırmacılar, İzmir ve Muğla yöresinden seçilen balık çiftliklerinde ağ kafeslere dalış yaparak hızlı görsel metoduyla sayım yaptı. Bilim ekibi, toplamda 39 farklı deniz türünü çipura ve levrek yetiştirilen ağ kafeslerinin civarında tespit etti. Yapılan sayımlar sonucu tüm balıklar içerisinde en fazla kupes, gümüş balıkları, kolyoz, tirsi, melanur ve kefal bulunduğu kaydedildi. Araştırmacılar ayrıca yunus, fok, orkinos, kılıçbalığı, kaplumbağa ve bazı lesepsiyen (Kızıldeniz göçmeni) balıklarını da ağ kafesler civarında görüntüledi. Prof. Dr. Okan Akyol, "TÜBİTAK desteğiyle yapılan bu proje için balık çiftliklerinin en yoğun olarak bulunduğu İzmir ve Muğla'dan 3'er çiftlik belirledik. Bu 3 çiftlik içerisine dalgıçlarımız, dalış yaparak balık türlerini, tespit etti. İzmir bölgesi için 105 bin balık saydık. Muğla bölgesi için ise 348 bin adet sayım yaptık" dedi.

SUYUN SICAKLIĞI BALIK SAYILARINI ETKİLEDİİki şehir arasında araştırılan balıkların sayısının farklı olmasının sebebini de şöyle açıklayan Prof. Dr. Akyol, "İzmir, Kuzey Ege 'de yer alıyor. Marmara 'nın soğuk sularından etkileniyor. Güney'de ise Bodrum bölgesi Güllük Körfezi bulunuyor. Su sıcaklıkları, bunları direkt etkiliyor. Aynı zamanda Güney suları, Akdeniz Körfezi'nin de etkisinde olduğu için bölgeye çok çeşitli balıklar bulunuyor. Bu balıkların, tümünü de Muğla bölgesi çektiği için daha fazla bu şehirde kafes sistemleri var. İzmir'de çok sayıda balık çiftliği yok; dolayısıyla hem besin hem de su sıcaklıkları benzeri parametreler etkilediği için Muğla balık açısından daha yoğun bir nüfusa sahip diyebilirim. İki şehir arasındaki farklı balık sayılarının sebebinin iki şehrin denizlerindeki tuzluluğun çok fazla etkili olmadığı ancak su sıcaklıklarının ve PH değerinin belirlediğini gözlemledik" diye konuştu.

Muğla bölgesindeki balık çiftliklerinde bazı egzotik ürleri de gözlemlediklerini vurgulayan Prof. Dr. Okan Akyol, "Suyun sıcaklıklarının etkisiyle Akdeniz ekosistemi içerisinde çok yakın dört farklı tür gözlendi. Kızıl göçmeni balık türleri kafeslerin altında ilk kez gözlendi" dedi.