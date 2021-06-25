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Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler - Son Dakika

Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler

25.06.2021 09:39

Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde esnaflarla bir araya geldi. CHP lideri ikram edilen balık ekmeği yemeden önce "Kılıçdaroğlu yine malı götürdü diyecekler." sözleriyle espri yaptı.

Kocaeli'de muhtarlar ve kanaat önderleri ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplantının ardından Körfez ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi. Hereke semtinde iş yerlerini gezen Kılıçdaroğlu, halı dokumacılığı yapan iş yerine girerek tezgahın başına oturdu. Kılıçdaroğlu daha sonra vapur ile Karamürsel ilçesine geçti.

"BAŞKANIMIZ YERSE GÜVENİRLER"

Burada balıkçılar ile bir araya gelen Kılıçdaroğlu'na balık ekmek ikram edildi. Kocaeli'de çıkan balığın sağlıklı olduğunu kanıtlamak için CHP liderine bir balıkçı, "Sayın Başkanım Körfez'den balık ekmek yaptırdık size.Buradaki balığın sağlıklı olduğunu herkes görsün." ifadelerini kullanırken başka bir balıkçı da "Başkanımız yerse güvenirler." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan kendisine yapılan balık ekmek ikramına esprili yanıt: Malı götürdü diyecekler

"YİNE MALI GÖTÜRDÜ DİYECEKLER"

Bu ifadeler sonrası CHP lideri Kılıçdaroğlu da yemeye başlamadan önce, "Kılıçdaroğlu yine malı götürdü diyecekler." şeklinde espri yaptı. Bu sözler orada bulunanlar arasında gülüşmelere neden oldu.

Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balık ekmek ikram edilen Kılıçdaroğlu'ndan esprili cevap: Malı götürdü diyecekler - Son Dakika


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