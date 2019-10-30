"Balık-ekmek teknelerinin kaldırılacağına inanamıyoruz"
1 saat önce
, Eminönü'deki balıkçıların drone görüntüleri İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Eminönü'nde sözleşmeleri biten balık-ekmek satan tekne sahiplerine gönderilen ihtarnamede, söz konusu alanı 1 Kasım'a kadar boşaltmaları istendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:06 Kaynak: AA
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Eminönü'deki balıkçıların drone görüntüleri İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Eminönü'nde sözleşmeleri biten balık-ekmek satan tekne sahiplerine gönderilen ihtarnamede, söz konusu alanı 1 Kasım'a kadar boşaltmaları istendi
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