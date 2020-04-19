Balık fabrikasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

TRABZON'un Çarşıbaşı ilçesinde, balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince 2 saatte söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Çarşıbaşı ilçesinde özel bir firmaya ait balık fabrikasının soğuk hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Çarşıbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük çaplı hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.