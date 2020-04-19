Balık fabrikasında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı - Son Dakika

Balık fabrikasında çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

TRABZON - Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda çıkan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde dün akşam saatlerinde özel bir firmaya ait balık işleme fabrikasının soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa süre fabrikayı sardığı yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve çevre ilçelerinin itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmadı. Balık işleme fabrikasının soğuk hava deposu yangın sonrası kullanılmaz hale gelirken, büyük çaplı hasarın oluştuğu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Ekipler tarafından fabrikadaki yangının çıkış nedeni araştırılırken, fabrika yetkilileri basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Temizleme çalışmalarının başlatıldığı soğuk hava deposu havadan görüntülendi.