Balık festivalinde 5 bin ekmek arası balık kısa sürede tükendi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta ilki düzenlenen balık festivalinde dağıtılan 5 bin ekmek arası alabalık, vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi.

Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu ilçe belediyelerinin de desteğiyle Milli İrade Meydanı'nda balık festivali düzenlendi. Tatlı su balıkçılığı üretimi noktasında Türkiye'de ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş'ta düzenlenen festivalin ticari potansiyeli de artırması hedeflenirken, etkinlikte çocuklar için balık tutma yarışmaları, halkoyunları, geleneksel okçuluk etkinlikleri yapıldı. 46 metre uzunluğunda mangal üzerinde pişirilen balıklar vatandaşlara ücretsiz olarak ikram edildi. Vatandaşlar ekmek arası balık yemek için adeta birbiriyle yarışırken, dev havuzlarda balık tutma yarışları ise renkli görüntülere sahnen oldu.

Etkinlik öncesi konuşan Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, "Kahramanmaraş balıkçılık alanında adından söz ettiriyor. Bizler bir yıl önce kurduğumuz balıkçılık derneği sayesinde Türkiye'de bir ilke imza atarak tatlı su balığı alanında ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Organizasyonda 5 bin adet balığı 46 metrelik mangalda pişirilerek vatandaşlara ikram edeceğiz" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Bozkurt da, "Umuyorum ve ümit ediyorum ki, bu festival bundan sonraki süreçte sağlıklı yaşam, sağlıklı hayat için balık tüketiminin artırılmasına neden olur" diye konuştu.

Son olarak kürsüye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Çam, "Kahramanmaraş, su kaynakları nedeniyle tatlı su balıkçılığı ile Türkiye'de ikinci sıradadır. El sanatları, altın işlemeciliği ve tarımda da Türkiye'de liderliğe oynayan Kahramanmaraş, balık üretiminde de adından söz ettiriyor. Gerçekleştireceğimiz balık festivalinde de buna dikkat çekmek istedik. Önümüzdeki yıllarda da bu festivali daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Etkinlik sonunda vatandaşlara müzik dinletisi sunuldu. - KAHRAMANMARAŞ