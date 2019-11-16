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Balık fiyatları havaya endeksli

6 saat önce

Karadeniz'de balık fiyatları havaya endeksli olarak değişkenlik gösteriyor.

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Karadeniz'de balık fiyatları havaya endeksli olarak değişkenlik gösteriyor. Samsun'da pastırma sıcaklarıyla birlikte balıkların ucuz olması vatandaşın yüzünü güldürdü. Havaların soğumaya başlaması ile birlikte balıkçı esnafı fiyatların artabileceğini, uygun fiyata balık almak için tam zamanın olduğunu belirtti.

"DENİZLER SOĞUYOR HAMSİ YUVAYA GİRİYOR"

Bir hafta öncesine kadar hamsinin kilosunu 5 ile 7 lira arasında sattıklarını ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Hafta sonu hamsi biraz az çıktı. Bu yüzden kilosunu 10 ile 15 TL arasında satılıyor. Hamsinin bu saatten sonra 5 liraya düşeceğini tahmin etmiyoruz. Havalar soğuduğu zaman daha büyük daha iri hamsiler bekliyoruz. Şu anda insanlar hamsiye yoğun ilgi gösteriyorlar. Havalar soğuduğu zaman bu hamsi göç balığı olduğu için yuvaya giriyor. Yuvadan çıktığı zamanda biraz daha büyür. Havalar soğuduğu zaman daha farklı daha bol balıklar çıkacaktır. Birkaç günden beri havalar çok sıcak, hamsiler ucuzdu, havalar soğuduğunda hamsi az çıkıyor fiyatlar artıyor" dedi.

Balık fiyatları hakkında bilgi veren balık satıcısı Onur Can Köse, "Hamsi şu sıralar az çıkıyor, kilosu 10 ile 15 TL arası, mezgit kilosu 10 TL, istavrit 10 TL, barbunya 10 TL, çinekop 10 TL, levrek 25 TL, çupra, 25 TL ve somon 25 TL'den satılıyor. Şuan en çok hamsi ve mezgit satılıyor. İnsanlarımız sağ olsunlar balık yiyorlar" diye konuştu.

(Furkan Abrek Ünal -Muhammed Enes Yılmaz/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 06:10 Kaynak: İHA
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