Balık fiyatları yükselişe geçti
1 saat önce
Batı Karadeniz'de balıkçıların yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle denize açılamaması nedeniyle fiyatların yükselişe geçtiği belirtildi.
Batı Karadeniz
'de balıkçıların yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle denize açılamaması nedeniyle fiyatların yükselişe geçtiği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:55
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