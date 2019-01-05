Son Dakika Haberleri: Balık fiyatları yükselişe geçti

Balık fiyatları yükselişe geçti

1 saat önce

Batı Karadeniz'de balıkçıların yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle denize açılamaması nedeniyle fiyatların yükselişe geçtiği belirtildi.

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Batı Karadeniz'de balıkçıların yaklaşık bir haftadır fırtına nedeniyle denize açılamaması nedeniyle fiyatların yükselişe geçtiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:55 

Ekonomi
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