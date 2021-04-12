Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu - Son Dakika

Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu

12.04.2021 11:27
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu, System.String[]

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu.

Beylikdüzü'nde bulunan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde hafta sonu denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Gürpınar İrtibat Bürosu Su Ürünleri Kontrol Görevlileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Gürpınar Karakol Komutanlığı personelleri ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı Gürpınar Zabıta ekipleri katıldı. Kontrollerde, 1380 sayılı su ürünleri kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında, boy ve tür yasaklarına aykırı olarak avlanan yaklaşık 2,5 ton ağırlığında, 145 kutu istavrit, 8 kutu tekir ve 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu. El konulan 45 kutu istavrit ile 8 kutu tekir balığının mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınarak sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu
Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu

Balıkçılık, Beylikdüzü, İstanbul, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu Prof. Dr. Tufan Tükek: Biontech aşısı için randevu alıp gitmeyenler yüzünden aşılar ziyan oldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu İhbara giden ekipler, banyoda cansız beden buldu Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına Felakete davetiye çıkarıyor! Uzman isimden, korona hastalarına "sıcak duş" uyarısı: Yoğun bakım riskini artırıyor Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Çin'den ayrılmak isteyen Talisca, Türk kulüplerine göz kırptı Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Otomotivde çip krizi giderek büyüyor! General Motors, iki fabrikasında daha üretime ara veriyor Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi Türkiye'yi karış karış gezip hırsızlık yapmışlar! Firari iki kadın, suçüstü yakayı ele verdi

Son Dakika Haberleri
10:20 Cari açık 2.6 milyar dolar: Gider geliri karşılayamayınca cari işlemlerde açık çıktı
09:45 Hande Erçel'in ev hali fotoğraflarındaki kıyafetlerin fiyatı dudak uçuklattı
16:40 Koronavirüs vakalarındaki artış bankaların mesai saatlerini değiştirmesine yol açtı
08:43 Dünyaca ünlü gazete yazdı! DEAŞ'ın yeni elebaşının Irak'taki hapishanede ABD'ye muhbirlik yaptığı ortaya çıktı
08:27 Bunalıma giren genç kadın 5'inci kattan atlayarak intihar etti
02:12 Facebook ve Instagram çöktü! Milyonlarca kişi dev sosyal medya platformlarına erişemiyor
01:54 Brezilya'da koronavirüs rakamları yeniden rekor kırdı. Günlük ölüm 4 binin üzerinde!
17:03 10 emekli amiral gözaltı sürelerinin uzatılması için savcılığa sevk edildi
16:52 Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchinson ve ailesine ırkçı saldırı
16:23 Sakatlığı yüzünden bıçak altına yatacak Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir
Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı Fatih Terim ve Yönetim arasında tansiyonu yükselten 7 madde ortaya çıktı         
11:59
Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti Usta oyuncu Joseph Siravo hayatını kaybetti         
11:36
Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek Ticaret sicil belgeleri artık tüm Türkiye'de elektronik ortamda temin edilebilecek         
11:25
Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor Çinli dünya devleri TCL ve Xiaomi Türkiye'de televizyon üretimine başlıyor         
11:20
Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten Çocuğunun gözü önünde eski eşini döven Zarap: Öldürme niyetinde değildim, hayatta olmasından belli zaten         
11:01
Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi Canına tak eden kadın, soluğu mahkemede aldı: Çocukların yanında ayin yaptı, başka kadınlarla inzivaya çekildi         
10:43
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu         
09:06
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda         
07:49
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 12:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balık halinde 8 adet camgöz köpekbalığına el konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei