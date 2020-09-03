Balık halinde yeni sezon bereketi - Son Dakika

Balık halinde yeni sezon bereketi

Denizli'de balık halinde havaların soğumaya başlaması ve balık çeşitlerinin artması ile birlikte vatandaşlar balığa ilgi göstermeye başladı.

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Denizli'de balık halinde havaların soğumaya başlaması ve balık çeşitlerinin artması ile birlikte vatandaşlar balığa ilgi göstermeye başladı. Satışlardan memnun olan esnaf ilerleyen haftalarda satışların daha da artacağını dile getirdi.

1 Eylül'den sonra av sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda balık çeşitleri arttı. Vatandaşlar balığa yoğun ilgi gösterirken balık fiyatlarının geçen seneye oranla neredeyse aynı oluğu görüldü. Tezgahlarda genellikle küçük balıklar görülürken büyük balıklarda palamut havların soğumasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı. Fiyatlar ise sardalya 20TL, hamsi 25TL, çupra 60TL, levrek 40TL, alabalık 30TL den yerlerini aldı. Balık almaya gelen vatandaşlardan Bilal Demir balıkların taze olarak geldiğini belirterek, "Balık her zaman iyi bir vitamin şimdide taze geliyor. Denizden geliyor ve denizden ne çıkarsa tüketilir. O yüzden balık iyidir" ifadelerini kullandı.

Balık hali satıcılarından Engin Tozlu havaların sıcak olduğu halde vatandaşların balığa ilgi gösterdiğini söyledi. Tozlu, "Küçük balıklardan sardalyenin mevsimi, ardından hamsi gelmekte. İstavrit bugün geldi. Büyük balıklardan palamut ağır ağır başlıyor gelmeye. Çupra ve levrek onlar her zaman tezgahta. Farklı olaraktan kepal, granyöz tarzı balıklar mevcut. Küçük balıklarda en çok tutulan hamsi ve sardalye. Büyük balıklarda çukra, levrek, palamut, Karadeniz somunu, Norveç somunu bu tarzlar daha çok tüketilmekte. Şu dönemde vatandaşın ilgisi yüksek ama havalar daha sıcak 15-20 gün sonra havaların soğumasıyla balıklar daha da ağlanıp, lezzetlenir. O zaman biraz daha artar satışlarımız" dedi.

"Vatandaşları yesin diye zam yapmak istemiyoruz"

Denizli halkının balığa yeni alıştığını ve bu yüzden zam yapmak istemediklerini dile getiren hal satıcılarından Serhat Tak, " Havalar biraz sıcak gittiği için sakin biraz ama soğumaya başladığında vatandaşın ilgisi artacak. önceki yıllara bakarsak gayet iyi ve talep var. Küçük balıkta hamsi ve sardalye, büyüklerde palamutlar bugün gelmeye başladı ama fiyatlar biraz yüksek. Önümdeki günler düşerse palamut önereceğiz. Fiyatlar normal durumda ve geçen yılla aynı. Hiçbir değişiklik ve zam yok. Bizde zam yapmak istemiyoruz vatandaş yesin diye. Denizli halkı yeni alışıyor balığa. Umudumuz herkes balık yesin. Geçen seferde virüs döneminde yasaklarda falan güzel iş yapıyorduk. Vücudu dirençli tutmak istiyorsan balık yiyeceksin. O yüzden baya talep vardı. Sağlık için haftada 2 öğün balık yemesi lazım" diye konuştu. - DENİZLİ

Denizli, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık halinde yeni sezon bereketi - Son Dakika Ekonomi

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