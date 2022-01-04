Üye Girişi
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti - Son Dakika

Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti

04.01.2022 15:11
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti

KONYA'da balık halinde, balıkçı iki grup arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı.

KONYA'da balık halinde, balıkçı iki grup arasında çıkan 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haklarında dava açılan 5'i tutuklu, 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları reddetti.

Olay, 5 Şubat 2021'de Meram ilçesindeki balık halinde meydana geldi. Balıkçı Bekir K., yanına Hakan K., Ertuğrul E., Coşkun B., Ziya K., Veli Ş., Nizamettin Ö., Emrullah A. ve Oğuzhan Konuksever'i de alıp, alacağını istemek için balık haline gitti. Burada, grup ile Mustafa Y., Uğur H., Hakkı Y., Faruk G. ve Abdurrahman Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabancayla vurulan Oğuzhan Konuksever yaşamını yitirdi, 2'si müşteri, 7 kişi de yaralandı.

YARGILANMALARINA BAŞLANDIOlayla ilgili 5'i tutuklu 13 kişi hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Bugün görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına tüm sanıklar ile taraf avukatları katıldı.Tutuksuz olarak yargılanan Bekir K. savunmasında karşı taraftan haraç istediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu ve alacağı olan parayı istediğini öne sürdü. Olay günü de balık almak için hale gittiğini belirten Bekir K., "Balık haline, balık almaya gittim. Mustafa Y.'nin dükkanının önünden geçmek istemediğim için hale arkadan girdim. Balıkçıya gidince silah sesleri duydum. Yanımdaki Ziya K. ile dolaba girdim. İçeri, elinde silahla Hakan K. girdi. Elindeki silahı bırakmasını söyleyince 'ağabey, buraya da gelirler belki' dedi. Ardından silahı oradaki çöp kovasının üzerine bıraktı. Onlardan para istediğim iddia ediliyor. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmadım. Ortada bir çelişki var Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi.Çatışmada yaralanan Coşkun B. ise ifadesinde, "Kardeşim cezaevinde olduğu için ona alışverişe çıktım. Zafer meydanına geldik daha sonra da balık haline, balık almaya gittik. Ben nişanlımla konuşurken Bekir K. geldi. Oğuzhan ile baş selamıyla selamlaştılar. Daha sonra da silah sesleri geldi. Çatışma çıktı. Mustafa Y. ve yanındaki bana ateş ederek geliyorlardı. Korktum, yanımdaki silahla onlara doğru ben de ateş ettim. Olayın sıcaklığıyla yaralandığımı fark etmedim. Yanımdaki tabancayı da kardeşim olaydan 5 gün önce birini vurdu o yüzden yanımda taşıyordum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

Olayda yaralanan Nizamettin Ö. de, "Balık haline Coşkun Ağabey ile balık almaya gittik. Bekir K.'yi tanımam; ama Oğuzhan tanıyormuş selamlaştılar. Daha sonra hemen çatışma çıktı. Arabanın arkasına saklandım, yanımdaki silahla sadece bir el ateş ettim. Ben yaralandım. Hasmım olduğu için silah taşıyorum. Beni yaralayanlardan şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, diğer sanık ve müştekilerin de savunmasını almak için duruşmayı erteledi.


Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti
YORUMLAR
500

Çatışma, Meram, Silah, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti - Son Dakika


Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık         
15:12
Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış! Annesi tarafından Adnan Oktar'a sunulan kız çocuğu yıllar süren suskunluğunu bozdu! İnanmazlar diye ses kaydı yapmış!         
14:40
3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı         
14:35
Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor Aslan'a transferde kötü haber! Fatih Terim'in istediği golcü, Genoa'ya gidiyor         
13:51
Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var Erkekler, hayatları boyunca kaç kadınla beraber oluyor? 35 ülkede yapılan araştırmada listenin başında Türkiye var         
13:02
Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı Maskesiz dondurmacıya alınmayan kadın, kıyafetlerini çıkarıp kendine maske yaptı         
12:39
Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı Kur korumalı mevduata vatandaş 2 haftada 84 milyar liradan fazla para yatırdı         
12:04
Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü Sarışın Buse Varol, takipçilerini ikiye böldü         
11:14
Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı! Sigaraya 4 TL zam! ÖTV artışı sonrası firmalar fiyat artırımına başladı!         
10:09
Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki Kilosu 760 TL olan pikan ceviziyle atıştırmalık yapan Yasemin Özilhan'a büyük tepki         
10:08
Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti Karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti         
09:52
Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası Yılbaşı gecesi "Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı" iddiası         
09:25
Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar! Marketlerden vatandaşa kirli oyun! Denetimler sırasında fiyat düşürüp, denetim bitince artırıyorlar!         
09:03
Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Robert Bruce, ölü bulundu         
09:03
Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti Prof. Dr. Başar Cander: Grip vakaları koronavirüsü geçti         
08:16
Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak Sigara zammının ceplere etkisi belli oldu! En ucuz sigaraya 4,5 lira artış yapılacak         
19:40
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine toplantısının ardından memurlara müjde!         
19:38

Son Dakika Haberleri
15:12 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye dair dikkat çeken mesaj: En zoru geride bıraktık
14:58 Kılıçdaroğlu'ndan İBB'ye teftiş tepkisi: Senin görevin ne kardeşim, teröristse git yakala!
14:51 Galatasaray'da ilginç plan! Üç futbolcu için 825 milyon liralık gelir bekleniyor
14:49 Engin Akyürek, dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi
14:37 Adana'yı karıştıran esrarengiz görüntü! Bir anda gökyüzünde belirdi, her anı cep telefonuna yansıdı
14:36 Arka Sokaklar'ın oyuncusu Furkan Göksel sevgilisiyle pozlarını paylaştı
14:34 3 yılda oylarını artıran tek parti hangisi? Dolar düştükten sonra yapılan araştırma ortaya çıkardı
14:32 Bu ne biçim indirim? 5 litrelik yağın fiyatını sadece 1 TL düşürdüler
14:27 Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den "omiciron" uyarısı: 2 doz aşı yetmiyor
14:26 Dünyanın en güzel yüzüne sahip 100 kadınından biri Hande Erçel oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2022 15:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: Balık halindeki ölümlü kavgada, sanıklar suçlamaları reddetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement