Balık havuzlarını sel bastı, 120 bin çipura kaçtı
57 dakika önce
Muğla'nın Milas ilçesinde tarla balıkçılığı yapılan havuzlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde tarla balıkçılığı yapılan havuzlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Yükselen suyla 120 bin çipura drenaj kanalına kaçtı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:23
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