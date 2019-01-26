Son Dakika Haberleri: Balık havuzlarını sel bastı, 120 bin çipura kaçtı

Balık havuzlarını sel bastı, 120 bin çipura kaçtı

57 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde tarla balıkçılığı yapılan havuzlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı.

Balık havuzlarını sel bastı, 120 bin çipura kaçtı, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde tarla balıkçılığı yapılan havuzlar şiddetli yağışlar nedeniyle sular altında kaldı. Yükselen suyla 120 bin çipura drenaj kanalına kaçtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 04:23 

Ekonomi
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