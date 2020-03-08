Balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi - Son Dakika
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Balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi

6 saat önce

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan bir alabalık tesisinin havuzuna düşen ve kaldırıldığı Gümüşhane Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren 2 yaşındaki kız çocuğu Beren Atalay'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından merkeze bağlı Çayırardı Köyü'ndeki baba ocağına getirildi.

Küçük kızın naaşı öğle namazı sonrası evinden alınarak Çayırardı Merkez Camii'ne getirildi. Burada yakınları taziyeleri kabul ederken iki çocuğundan birini kaybeden baba Resul Atalay'ın güçlükle ayakta durduğu görüldü.

2 yaşındaki Beren Atalay'ın cenazesi ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Balık havuzuna düşen çocuk toprağa verildi

Devlet Hastanesi, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:34 Kaynak: AA
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