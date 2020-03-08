Balık havuzuna düşerek boğulan kaybeden Minik Beren son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Balık havuzuna düşerek boğulan kaybeden Minik Beren son yolculuğuna uğurlandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de ailesiyle gittiği alabalık tesisinde balık havuzuna düşerek boğulup hayatını kaybeden 2 yaşındaki Beren Atalay son yolculuğuna uğurlandı.

Merkeze bağlı Çayırardı köyündeki camide ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip aile mezarlığında toprağa verilen minik Beren'in cenazesine yüzlerce kişi katıldı.

İki çocuğundan birisini toprağa veren baba Resul Atalay ve diğer akrabalarının güçlükle ayakta durduğu gözlenen cenaze namazının ardından Minik Beren toprağa verildi.

Dün ailesiyle birlikte Torul ilçesine bağlı Kalecik köyünde bulunan bir alabalık tesisine giden 2 yaşındaki Beren Atalay, diğer çocuklarla oynarken bir süre sonra gözden kaybolmuş, tesiste bulunan herkesin seferber olarak aramaya başladığı minik çocuğun dereye düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilmiş, balık havuzlarına bakıldığında ise suyun yüzeyinde baygın halde bulunan minik çocuğa tesiste o an bulunan sağlık görevlileri tarafından müdahale edilmiş, 112 Acil Servis görevlilerinin bölgeye ulaşmasının ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde kaldırılan minik Beren, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.