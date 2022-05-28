Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu

28.05.2022 17:54

Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir midibüste balık istifi şeklinde yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir midibüste balık istifi şeklinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi, Datça karayolu üzerinde yaptıkları saha çalışmaları ve rutin güvenlik kontrolleri çerçevesinde bir araçtan şüphelendi. Ekipler durdurdukları midibüs içinden üst üste oturmuş, ellerinde torbalar ve valizleri olan içlerinde çocuklar ve kadınlarda olan 19 düzensiz göçmen çıktı. Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, 1 hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Midibüsün şoförü Z.D gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. 19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra il göç idaresine sevk edildi.

Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzensiz göçmenlerin balık istifi kaçış planını polisler bozdu - Son Dakika


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