Balık istifi kaçış planını polisler bozdu - Son Dakika
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Balık istifi kaçış planını polisler bozdu

28.05.2022 23:52
Balık istifi kaçış planını polisler bozdu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir midibüste balık istifi şeklinde yakalandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yasadışı yollar ile yurtdışına kaçmak isteyen düzensiz göçmenler bir midibüste balık istifi şeklinde yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Marmaris KOM ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Armutalan Mahallesi Datça karayolu üzerinde yaptıkları saha çalışmaları ve rutin güvenlik kontrolleri çerçevesinde bir araçtan şüphelendi. Ekipler durdurdukları midibüs içinden üst üste oturmuş, ellerinde torbalar ve valizleri olan içlerinde çocuklar ve kadınlar da bulunan 19 düzensiz göçmen çıktı. Araç içinde yapılan kontrollerde kaçak göçmenlerin beraberinde sırt çantaları, 18 adet can simidi, 1 hava pompası ve bir deniz yatağı ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Midibüsün şoförü Z.D. gözaltı işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı suçundan Marmaris Cumhuriyet Savcılığına sevk edildiği ve adli kontrollü olarak serbest bırakıldığı öğrenildi. 19 düzensiz göçmen ise evrak işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresine sevk edildi. - MUĞLA

Balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Balık istifi kaçış planını polisler bozdu
Balık istifi kaçış planını polisler bozdu

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MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI MARMARİS'TE KAMYONETTE 19 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI Marmaris'te yöresel lezzetler yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu Marmaris'te yöresel lezzetler yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu
Kaynak: İHA

Marmaris, Tragger, Göçmen, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balık istifi kaçış planını polisler bozdu - Son Dakika


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