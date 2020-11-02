Balık istifi korsan taşımacılığa ceza yağdı - Son Dakika

ADANA'da elektrikli bisikletinin arka sepetinde 20 lira karşılığı yolcu taşımacılığı yaptığı belirlenen Mustafa el-Ahmet'in aracı trafikten men edildi. Balık istifi yolculuk eden 6 kişiye ise sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaktan 900'er lira para cezası uygulandı.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, sosyal mesafesiz yolculuk yapılan 01 MA 6853 plakalı elektrikli bisikleti durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde, sürücü Mustafa el-Ahmet'in 20 lira karşılığında korsan taşımacılık yaptığını belirledi. Ekipler, elektrikli bisikletin sepetinde balık istifi yolculuk eden 6 kişiyi indirerek, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle 900'er lira para cezası uyguladı. Sürücü el-Ahmet'in elektrikli bisikleti amaç dışı kullanım ve korsan taşımacılık gerekçesiyle çekilerek, trafikten men edildi.